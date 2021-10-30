Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali yarın başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 31 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında İzmirlileri Türkiye ve dünyadan önemli şair ve yazarlarla bir araya getirecek.

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Uluslararası İzmir Edebiyat Festivalinin teması “Akdeniz” sloganı ise “Edebiyat aşktır.” Festivalin onur konuğu ise Nedim Gürsel ve Ahmet Ümit. Ümit, 31 Ekim'de 14.30- 15.30 saatleri arasında Kemalpaşa Rekreasyon Alanı Kültür Merkezi'nde bir söyleşi yapacak. Yazar daha sonra Saat 19.30'da Yeşilyurt'taki Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Nedim Gürsel ile birlikte yapılacak olan açılış konuşmasına katılacak. Festivale bu yıl da birçok ülkeden edebiyatçılar katılacak.