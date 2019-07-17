Uluslararası Urla Tiyatro Festivali renkli başladı

İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirilen Urla Uluslararası Toprak Sahne Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. 16-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında 8. kez gerçekleştirilecek festival için biri İran’dan olmak üzere yurdun değişik yerlerinden 20 tiyatro ekibi Urla’ya geldi.

Urla Belediyesi'nin desteği ile Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali start aldı. Festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe; Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, CHP İzmir milletvekili Kani Beko, tiyatro sanatçıları; Orhan Aydın, Cezmi Baskın, Orçun Masatçı ve Yaşar Gündem katıldı. Jandarma kavşağından başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Festivale katılan oyuncular, yürüyüş boyunca halkı selamladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toprak Sahne adına törenin ilk konuşmasını yapan Onur Çatal, sanatın önemi ve Urla'nın sanata yaklaşımını anlattı.

(İHA)