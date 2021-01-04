UNESCO listesinde bir harabe!

Doğu Roma dönemine ait tarihi Yoros Kalesi yılın her mevsiminde ziyaret edilebiliyor. Eşsiz Boğaz manzarası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü panoramasıyla yıl boyunca yerli yabancı turistleri ağırlayan Yoros Kalesi, şimdilerde harabeye döndü.

Kontrolsüz girilen alanlarda bırakılan çöplerin oluşturduğu kirlilik göze çarparken, meşrubat kutuları, cam şişeler ve plastik atıkların fazlalığı tarihi alanın hoyratça kullanıldığını kanıtlıyor.

Kirlilik kadar, surlardaki çürüme de gözden kaçmıyor. Ziyaretçilerin ilan panosu gibi kullanarak yazılarla donattığı tarihi surların tuğlaları dokunulduğunda ele geliyor.

İBB ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan geçen mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kalenin restorasyonu için çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da geçen günlerde, restorasyon çalışması için saha gezisi yapmış, bunu da sosyal medya hesabından duyurmuştu.