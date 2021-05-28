UNESCO yolundaki kültür miraslarımız

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Visitİzmir uygulamasında gastronomiden tarihe, doğadan agoraya kadar 11 farklı turizm türünde, 2 bin 300 noktaya ait görsel ve metinsel bilgi yer alıyor. Uygulama, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Visitİzmir'de keşfedilebilecek yerler arasında UNESCO alanları da var. Efes ve Bergama, UNESCO'nun Daimi Listesi'nde yer alırken, Kemeraltı ve çevresini içine alan İzmir Tarihi Liman Kenti, Birgi, Gediz Deltası ve Ceneviz ticaret yolunun parçası olan Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin UNESCO Daimi Listesi'ne alınması için çalışmalar devam ediyor. İşte o tarihsel ve kültürel alanlarımız:

Efes: Efes Ören Yeri, Meryem Ana Evi, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Bazilikası, Çukuriçi Höyük olmak üzere toplam dört kısımdan oluşan Efes, Selçuk'ta yer alıyor. Antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı'nın yanı sıra Büyük Tiyatro ile Celsus Kütüphanesi burada bulunuyor.

Bergama: Pergamon Krallığı'nın yönetim merkeziydi. En dik antik tiyatro ile dünyanın ilk psikiyatri hastanesi Asklepion Sağlık Merkezi'ni içine alan Bergama'da tıp ile eczacılığın simgesi olan yılan figürü doğdu ve dünyaya yayıldı.

İzmir Tarihi Liman Kenti: Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane'yi içine alan bölgede Konak Meydanı ve Saat Kulesi gibi İzmir'in önemli sembolleri var. Dünyanın en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden Kemeraltı Çarşısı'nın da bulunduğu alan Konak Pier'den başlayarak Kadifekale'ye kadar uzanıyor.

Birgi: Yüksek taş evleri, türbe ve camileri ile dikkat çeken bölgenin tarihi 5 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Ödemiş'e bağlı Birgi, özellikle geleneksel mimari dokusuyla yoğun ilgi görürken, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Foça, Çandarlı ve Çeşme kaleleri: 15'inci yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilen Çeşme Kalesi, Sultan 2. Beyazıt zamanında 1508-1509 yıllarında yapılan ilavelerle bugünkü halini almış. Dikdörtgen biçimli kale, altı kulesi ve üç tarafındaki hendeklerle muhteşem bir görüntü sunuyor. İzmir-Bergama karayolu üzerinde yer alan Çandarlı Kalesi'nin bugünkü planındaki inşası M.S. 14'üncü yüzyılda Cenevizliler tarafından gerçekleştiriliyor. Eski Foça'da yer alan Beş Kapılar (Foça) Kalesi ise ilçenin önemli tarihi yapılarından biri. Yapımı 11'inci yüzyıla tarihlenen kale, daha sonra Cenevizliler tarafından Doğu Roma İmparatoru Michael Paleologos'tan alınarak onarılmış.