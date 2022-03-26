UNICEF sanatçısının sergisi, İstanbullu çocukların ziyaretine açılıyor

UNICEF sanatçısı Kağan Güner'in Dünya Masalları Resim Sergisi, yarın Kadıköy'de yer alan Müze Gazhane ev sahipliğinde İstanbullu çocukların ziyaretine açılıyor. Sergi, 11 yıl önce yaşamını yitiren Kağan Güner'in 1993-2001 yılları arasında resimlediği 10 kitabın illüstrasyonlarından oluşuyor.

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Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin, Irak gibi çeşitli ülkelerin masallarından 60 eserin yer aldığı sergi; Kartal ve Balığın Dansı (Aziz Nesin/Milet Yayınevi), Üç Kardeşler (Refugee Council), The Nung Guam, Bharunda Kuşu, Tekmeleyen Kuş, Bencil Serçe, Beyaz Kedi ve Kötü Kurt, Altın Parmak, Yağmur Taşı ve İkarus (Hackney Learning Trust) adlı kitapların illüstrasyonlarından oluşuyor.

Ayrıca sergi süresince, hafta sonu ve okul tatili döneminde çocuklar için sanatçının tekniğini ve kitapları tanıtan ‘Kağan Güner Resim Atölyesi’ etkinlikleri ve sergi turları gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü Yaprak Güner’in üstlendiği sergi, 13 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.