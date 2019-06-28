Üniforma nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre üniforma mı ünüforma mı?

Üniforma nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre üniforma mı ünüforma mı?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘üniforma’dır. Üniforma mı, ünüforma mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘üniforma'dır.

ÜNİFORMA NE DEMEK: 1- Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi, 2- Silahlı kuvvetlerin resmî giysisi.

ÜNİFORMA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “üniforma mı, ünüforma mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı üniforma şeklinde olmalıdır.

ünüforma (Yanlış kullanım)

üniforma (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Denizcilerin giydiği üniformalara bayılırdı!”