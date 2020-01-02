UNIQ Hall’ın Ocak programı belli oldu

Most Production yapımı sezonun en merakla beklenen oyunları arasında gösterilen, başrollerinde Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman'ın yer aldığı, Sezen Aksu şarkılarıyla bezenen “İzmir’in Kızları” müzikli oyunu 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde seyircisine perdelerini açıyor. Yönetmen koltuğunda Gaye Çankaya olan, Serdar Saatman’ın kaleme aldığı ve Murat Cem Orhan'ın müzik direktörlüğünde sahnelenecek olan oyun sevenlerini sıcacık bir Ege kasabasına götürüyor.



MOZART VE SALIERI’NİN EŞSİZ HİKAYESİ

Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın başrollerini paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan Amadeus, 11 Ocak prömiyerinin ardından 12,13 ve 27 Ocak'ta da yine UNIQ Hall'de sahnelenecek. Güçlü oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus tiyatro severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Bu dünyada her kadın güzel görünmeyi ve güzel hissetmeyi hak eder ifadesini 5 ayrı kadın karakter ile anlatan ve başrollerinde Aslı İnandık, Bala Atabek, Başak Daşman, Hande Doğandemir, İdil Sivritepe'nin yer aldığı Waterproof oyunu 6 Ocak'ta UNIQ Hall Sahnesi'nde olacak.

ANTİ-ROMANTİK KOMEDİ: AŞK GEÇMİŞİM

Başrollerini Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu ile Melisa Doğu'nun paylaştığı, Pangea ve Tatlı Ekşi Tiyatro‘nun ilk prodüksiyonu olan ve yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek'in oturduğu anti-romantik komedi ‘Aşk Geçmişim' oyunu 16 ve 30 Ocak tarihlerinde tiyatro severler ile yeniden buluşacak.

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Ezel Akay'ın oturduğu, Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in muhteşem performansıyla sahnelenen ‘Aldırma Gönül' müzikli oyunu 18 Ocak tarihinde meraklıları ile buluşmayı

İŞTE, PROGRAM:

6 Ocak Waterproof

11 Ocak Amadeus

12 Ocak Amadeus

13 Ocak Amadeus

15 Ocak Arzu Tramvayı

16 Ocak Aşk Geçmişim

17 Ocak Evlat

18 Ocak Aldırma Gönül

24 Ocak İzmir'in Kızları

25 Ocak İzmir'in Kızları

26 Ocak İzmir'in Kızları

27 Ocak Amadeus

28 Ocak Kürk Mantolu Madonna

29 Ocak Arzu Tramvayı

30 Ocak Aşk Geçmişim

31 Ocak Evlat