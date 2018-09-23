UNIQ İstanbul perdelerini açıyor

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Kürk Mantolu Madonna, Arzu Tramvayı, Bir Baba Hamlet, Binde Bir Gece Diyalogları, Closer – Sevgi Neden Yetmez, Dali'nin Kadınları gibi yapımların yanı sıra Sertab'ın Müzikali ve sürpriz müzikaller de bu yıl UNIQ İstanbul’da olacak. Zerrin Tekindor, Onur Saylak ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin başrolü paylaştığı ‘Arzu Tramvayı' 29 Eylül, 4, 11, 17 ve 28 Ekim'de tekrardan UNIQ Hall sahnesinde olacak. Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden ve ilk kez sahnelen ‘Kürk Mantolu Madonna' oyunu ise Tuğba Ünsal ve Alper Saldıran'ın çok özel performansıyla 26 Eylül'de sevenleriyle buluşacak.

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun unutulmaz performanslarıyla akıllara kazınan ‘Bir Baba Hamlet' oyunu 8 Ekim'de UNIQ Hall'de olacak.

Birol Güven'in kaleminden çıkan ve Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu oyunu ‘Binde Bir Gece Diyalogları' 27 Ekim ve 19 Kasım'da seyircisiyle buluşacak. İlişkilerde ve evliliklerde yaşanan bilindik sorunları mizahi bir dille anlatan oyunun başrollerini Hakan Meriçliler ve Hande Subaşı paylaşıyor.

‘DALI’NIN KADINLARI’ SAHNE ALIYOR

Dünya tarihinde derin izler bırakmış olan Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo ‘Dali'nin Kadınları' ile aynı sahnede boy gösteriyor. Absürt komedi olarak nitelendirilen oyunda müzikal, trajedi ve gerilimin tadına bakacak olan seyirciler 14 ve 25 Kasım'da olağan dışı bir yüzleşmeye tanıklık edecek.

Patrick Marber’ın aynı adlı tiyatro eserinden sinemaya uyarlanan ‘Closer – Sevgi Neden Yetmez', Cengiz Bozkurt'un yönetmenliğinde ikincikat’ın prodüksiyonu olarak Cansel Elçin, Pelin Akil, Serhan Onat ve Zeynep Tuğçe Bayat’tan oluşan iddialı oyuncu kadrosuyla 26 Ekim'de UNIQ Hall'de olacak.

SERTAB ERENER, MÜZİKALE DEVAM EDECEK

Sanat hayatının 25. Yılını dev bir müzikalle sahnelere taşıyan Sertab Erener, ‘Sertab'ın Müzikali' ile bu sezon da UNIQ Hall'de unutulmaz performanslar sergilemeye devam edecek. Seyircileri nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkaran ‘Sertab'ın Müzikali'nin yanında UNIQ Hall'de sezon boyu sürecek sürpriz müzikaller yer alacak.

Sezonun en iddialı yapımı Dogville, Versus Tiyatro ve UNIQ İstanbul işbirliği ile yepyeni bir uyarlamayla 5 ve 19 Ekim'de meraklılarıyla buluşacak. Kayhan Berkin tarafından yönetilen oyunda başrolleri Rüzgar Aksoy, Ece Çeşmioğlu ve usta oyuncu Şerif Erol paylaşıyor. Lars von Trier'in kendi deyimiyle en iyi filmim dediği Dogville, tehlikeli ve ürkütücü bir dünyanın kapılarını aralıyor.