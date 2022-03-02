Universal’dan Rusya’ya tepki: Film gösterimleri durdu

Warner Bros, Disney, Sony ve Paramount'tan sonra şimdi de Universal, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine tepki olarak Rusya'daki film gösterimlerini durdurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya tepkiler sinema dünyasında devam ediyor. Son olarak Universal da Rusya’daki film gösterimlerini durdurduğunu açıkladı. Şirket, Warner Bros, Disney, Sony ve Paramount gibi hangi filmlerin gösterimlerinin durduğunu belirtmedi çünkü bu krizin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, “Ukrayna’da devam eden insani krize yanıt olarak Universal Pictures, Rusya’da planlanan gösterimlerini duraklattı” dedi.

Universal’ın yurt dışında yakında vizyona girecek olan sinema filmleri arasında Belfast, The Bad Guys ve Jurassic World Dominion yer alıyor. Oscar adayı Belfast, 10 Mart’ta Rusya’da vizyona girecekti.

Universal da diğer yapım şirketleri gibi Rusya’ya tepki göstermek için gişe hasılatından feragat ediyor. Salgın öncesinde, Universal’in Jurassic World’ü 2015’te 23.4 milyon dolar kazandı ve Jurassic World: Fallen Kingdom 2018’de demir perde ülkelerinde 19,5 milyon dolar kazandı. Sing 2 ise 12,7 milyon dolar hasılat elde etti. Disney’in Nil’de Ölüm’ü de Rusya’da gişede 692 bin dolar ve toplam 6,8 milyon dolar ile en iyi ABD filmi olmuştu.