Üniversite usta ressam Devrim Erbil’i mahkemeye verdi

Yıldız Teknik Üniversitesi ve ünlü ressam Devrim Erbil mahkemelik oldu. Üniversite, bağışladığı eserleri, sergilemek üzere geçici olarak alıp geri getirmediği için sanatçıdan şikayetçi oldu. Erbil ise eserlerinin çürümeye terk edildiğini iddia ediyor.

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Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Türkiye’nin en önemli ressamlarından Devrim Erbil’e dava açtığı ortaya çıktı.

Dava, son sergisinin açılışında usta ressamın bizzat kendisi tarafından açıklandı. Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biriyle, usta ressamı karşı karşıya getiren süreç sanatçının aktardığı bilgiler ışığında özetle şöyle:

MÜZEDE SERGİLENECEKTİ: Devrim Erbil yıllar önce Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde açılacak müzede sergilenmek üzere resimler bağışladı.

TAHRİP EDİLMİŞ, ÇÜRÜMÜŞ: Ancak bazılarının tahrip edildiğini, bazılarının ise sergilerde kullanmak üzere üniversiteden geçici olarak aldığında çürümüş olduklarını farketti.

İADE ETMEDİ: Ünlü sanatçı bu nedenle eserlerini iade etmedi. Üniversite ise tabloların demirbaşa kayıtlı olduğunu kaydederek konuyu yargıya taşıdı.

KARŞI DAVA: Devrim Erbil de bunun üzerine eserlerinin gerektiği gibi korunmadığı iddiasıyla karşı dava açtı.

Devam eden davanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu…

“RESMİN ŞAİRİ”

Özellikle kendisine has bir teknikle çalıştığı İstanbul manzaralarıyla tanınan Devrim Erbil, kişisel web sitesinde şöyle anlatılıyor:

Devrim Erbil yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce sergi açtı, ödüller kazandı ve sanat konferansları verdi. Sanatçının eserleri dünyanın ve Türkiye'nin birçok müzesinde ve koleksiyonlarında yer almaktadır.

Devrim Erbil resmin şairidir.

Doğanın ritmini ve gizemini yakalamaya çalışır. İstanbul tutkularının başında gelir. Titreşimlerin büyüsü ile kenti sarmalar.

Devrim Erbil resmin şairi. Doğa onun tutkusu. Yaşamın ritmi ve devinimi onu her zaman etkiliyor. Birbirinin benzeri ama tıpkısı olmayan tekrarlar, ikilemler onu varlık nedenini sorgulamaya götürüyor.

Anadolu'nun kültürel mirası onun bakış açısını her zaman etkilemiştir. Kültürler arası ilişkiler ve günümüze dek uzayan çizginin ortak paydaları; “Anadolu'da Yaşam Üstüne Çeşitlemeler” dizisi belli bir döneminin vazgeçilmez konusudur.

İstanbul 60 yıldır yaşadığı bir kent; uçsuz bucaksız, tarihsel konumu ile doğasıyla olağanüstü. Devrim Erbil şimdi İstanbul resimleri yapıyor. Bazen kuşbakışı bir görüntüyle bazen ikili bir bakışın birlikteliğiyle. Çoğunlukla kuşların kanat seslerindeki müziği ve hareketlerindeki ritmi hissettirerek.

Devrim Erbil eserleriyle bir anlık bir mutluluk duygusu – yaşam sevinci vermek istiyor. Şiirin sözcükleri gibi bir anlık mutlulukları birbirine eklemek istiyor. Erbil'in sanat felsefesi, sanatını özellikle günümüz Türkiye'sinde daha ulaşılır kılmak ve yaşamın içine sokmaktır.

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