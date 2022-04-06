Üniversiteden şaşırtan karar… Jane Austen’ı “sömürgeci” deyip çıkarttılar

İskoçya'daki Stirling Üniversitesi çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi kapsamında tepki çekecek bir karara imza attı.

Sozcu.com.tr

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Stirling Üniversitesi İngiliz Edebiyatı programı, “Gurur ve Önyargı” eseriyle dünya çapında tanınan ünlü yazar Jane Austen’ı İngiliz Edebiyatı dersinden atıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, üniversitenin “müfredatı sömürgecilikten kurtarmak” amacı taşıdığı belirtilen şaşırtıcı hamlesiyle, “müfredatta çeşitliliğin artmasına katkıda bulunmak” istediği belirtildi.

YERİNİ AFRİKA AMERİKALI YAZAR ALDI

Jane Austen’ın yerini ise Afrikalı Amerikalıların deneyimlerini konu alan çalışmalarıyla tanınan Pulitzer ve Nobel ödüllü yazar Toni Morrison aldı.

Üniversite, 2020 yazındaki Black Lives Matter protestoları sırasında verilen bir taahhüdü takip ediyor ve Profesör Gerry McCormac, üniversitenin “yüksek öğrenimde ırkçılık karşıtı bir gündemi desteklemesi” gerektiğini söylüyor.

İskoç üniversitesinin İngiliz Edebiyatı dersindeki yeni materyaller, 19. yüzyıl’da yaşamış Austen’ınkinden çok farklı temalar olan “ırksal farklılık ve eleştirel ırk teorisi” ile “toplumsal cinsiyet ve cinsellik” hakkında da olacak.

“AUSTEN’I ELEŞTİRMİYORUZ”

Ayrıca öğrencilerin okuma listelerine “sömürgeciliğin dili” konusunda farkındalık kazandırmak için tetikleyici uyarılar da eklendi.

İngiliz Edebiyatı bölümü, üniversitenin her yıl odak değiştirdiğini ve Austen’i eleştirmediklerini de açıklamalarına ekledi.

İngiliz yazar Jane Austen, İngiltere’deki Regency döneminde yaşayan, sömürgecilikteki yeri günümüzde yeniden incelenen ve kölelik hakkında tartışmaya sürüklenen birçok tarihi şahsiyet arasındaydı.

Yazarın babası George Austen da kölelikle bağları bulunan bir isimdi, bir zamanlar Antigua’daki bir şeker plantasyonunun mütevelli heyetindeydi.

Eserleri birçok kez sinemaya uyarlanan Jane Austen’in toplamda 6 adet romanı bulunuyor.

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