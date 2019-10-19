Üniversitenin tiyatro festivalinde skandal: Öğrenciler içeriye alınmadı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışına öğrenciler alınmadı. Tüm davetiyeler protokole verildi. Arzu Tramvayı'nda rol alan Onur Saylak, Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim, oyunu sahneledikten sonra, öğrencilerin yanına gitti ve konudan haberdar olmadıklarını belirterek, tekrardan sadece öğrencilerin izleyebileceği bir temsil vereceklerini söyledi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen Arzu Tramvayı oyununun gösteriminde salon protokol için kapatıldı. Öğrencilere bilet satışı yapılmasını engelleyen rektörlüğün, tüm biletleri davetiye olarak protokole dağıttığı öğrenildi.

“BİZ SANATSEVER BİR ŞEHİRİZ DEMEKLE OLMUYOR”

Sosyal medyada tepkiyle karşılanan olayda, festivalin Instagram hesabına şu şekilde bir yorum yapıldı: “Bu tarz şeylere alıştık bu ülkede ama Eskişehir’e ve Anadolu Üniversitesi’ne yakışmadı… Biz sanatsever bir şehiriz diye övünmekle olmuyor demek ki, üzdü.” Başka bir kullanıcı ise, “Oyunculara yapılan terbiyesizlik daha büyük. Öğrenciler için oynamaya geldikleri yerde öğrenci göremediklerinde ne olacak? Öğrencileri bahane edip protokol için ayağa çağrıldıklarını fark ettiklerinde? Bundan sonraki oyunlar iptal olursa hiç şaşırtıcı olmaz” dedi.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Duruma tepkisiz kalmayan öğrenciler tiyatro gösteriminin yapıldığı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde “Öğrenci burada, rektör nerede?”, “Oyun nasıldı, eğlendiniz mi?” gibi sloganlar atıldı.

OYUNCULAR AÇIKLAMA YAPTI

Gösterimin yapıldığı merkezin önünde eylem yapan öğrencilere seslenen Onur Saylak, kendilerinin durumdan haberdar olmadığını belirterek, “Oyunu bitirmemize izin verin, çıkışta sizinleyiz” dedi.

Tiyatro çıkışında öğrencilerin protokolü yuhladığı görüldü. Öğrencilere açıklama yapan oyuncular ise üniversiteye yeniden geleceklerini ve bu kez sadece öğrencilerin izleyeceği bir oyun sahneleyeceklerini söyledi.