Ünlü ABD’li yazar Joan Didion hayatını kaybetti

Ünlü yazarın ölüm nedeninin Parkinson hastalığı olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü ABD'li gazeteci ve yazar Joan Didion, 87 yaşında hayatını kaybetti.

ABD toplumu üzerine yazdığı çarpıcı yazılarla büyük ses getiren Didion’ın Parkinson hastalığı nedeniyle New York’taki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Hem gazetecilik hem de yazarlık kariyerinde kişisel hayatları ve siyaseti ustaca harmanlayan bir isim olarak öne çıkan Didion, 60 yılı aşkın kariyerinde The White Album (Beyaz Albüm), O Yılın Büyüsü, Mavi Geceler ve Demokrasi gibi birçok önemli kitap yazmıştı.

Didion’ın kitaplarını yayınlayan Knopf yayınevinden editör Shelley Wanger, Didion’ın korkusuz bir deneme ve roman yazarı olduğunu belirterek “O, diğer gazetecilerin kaçırdıklarını her zaman duyabilir ve görebilirdi” dedi.

Yazar Susan Orlean da, Didion için “O benim idolüm ve ilham kaynağımdı” ifadelerini kullandı.