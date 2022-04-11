Ünlü aktör ateş püskürdü

Danimarkalı ünlü aktör Mads Mikkelsen, yeni filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin tanıtımı için verdiği röportajda şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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56 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen; Lady Gaga, Jared Leto ve Jeremy Strong gibi metot oyunculuğunu benimsemiş bazı oyuncuları hedef tahtasına aldı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Fantastik Canavarlar serisinde, Gellert Grindelwald karakterini canlandırmaya başlayan Mikkelsen, günümüzdeki kimi metot oyuncuları hakkında pek iyi şeyler düşünmüyor.

GQ dergisine röportaj veren ünlü aktör, Lady Gaga ve Jared Leto’nun yer aldığı House of Gucci’yi ya da Jeremy Strong’un oynadığı Succession filmini henüz görmediğini ama paylaşılan çeşitli metot oyunculuğu anektodlarını “saçmalık” olarak gördüğünü belirtti.

“SANKİ HERKES BİR TARTIŞMA ARIYOR”

Mikkelsen, set içinde ve dışında kendini karaktere tamamen kaptıracak kadar ileri gitmese de, rollerine titizlikle hazırlanmasıyla biliniyor. “King Arthur”da kılıç kullanmayı ve “Age of Uprising” için de Fransızca konuşmayı öğrendi. Bununla birlikte, metot oyunculuğu için aşırıya kaçmanın “delilik” olduğunu düşünüyor.

“Eğer film berbatsa ne yapacaksın? İki sene boyunca seri katil gibi mi yaşayacaksın?” diyen Mikkelsen, “Daniel Day-Lewis harika bir aktör. Ama bununla hiçbir ilgisi yok” diyerek metot oyunculuğunun sınırlarını eleştirdi.

Mikkelsen, eşine şiddet uyguladığı haberleri sebebiyle “linç kültürü”ne uğrayan ve Fantastik Canavarlar filmindeki rolünü devraldığı Johnny Depp için de üstü kapalı açıklamalarda bulundu…

“İnsanlar oradan buradan iptal ediliyor ve bazıları doğru, bazıları değil… Çılgın zamanlardayız, sanki herkes bir tartışma arıyor” açıklamasında bulundu.

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