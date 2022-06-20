Ünlü aktör Ben Stiller Ukrayna’daki savaş mağdurlarını ziyaret etti

Dünyaca ünlü oyuncu ve komedyen Ben Stiller, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'ya kaçmak zorunda kalan ailelerle görüştükten saatler sonra Ukrayna'nın Lviv kentinde görüldü.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan ABD’li komedyen Ben Stiller, yakın zamanda Polonya’ya sığınan Ukraynalı mültecileri ziyaret etti.

56 yaşındaki Hollywood yıldızı, pazar günü erken saatlerde, Polonya ile Ukrayna arasındaki Medyka sınırında olduğunu ve burada “Ukrayna’daki savaştan kaçan ve sevdiklerini geride bırakarak evlerine ne zaman dönebileceklerini bilmeyen ailelerle tanıştığını” söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, Ukraynalı bir kişinin sosyal medyaya yüklediği görüntülerde, Stiller’ın Lviv’de olduğu görülüyor.

“DAYANIŞMA ÇAĞRILARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BURADAYIM”

Konu hakkında açıklama yapan Stiller, “Ukrayna’daki savaş ve şiddetle hayatları paramparça olan ailelerle tanışmak için Birleşmiş Milletler ile Polonya’ya yeni geldim.”

“Milyonlarca insan, %90’dan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere evlerini terk etmek zorunda kaldı.”

“Öğrenmek, savaşın insana etkisini gösteren hikayeleri paylaşmak ve dayanışma çağrılarını güçlendirmek için buradayım.”

“Umarım takip eder ve Ukrayna’daki evlerinden kaçan insanlar ve dünyanın her yerinden kaçmak zorunda kalan insanlar için kendi destek mesajlarınızı paylaşırsınız.”

“Herkesin güvenlik arama hakkı vardır. Kim, nerede, ne zaman olursa olsun” dedi.

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