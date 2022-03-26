Ünlü aktör Bob Saget’a Netflix’ten anma programı

Netflix, geçen ay hayatını kaybeden ünlü aktör Bob Saget için özel bir anma bölümü yayınlayacağını duyurdu. Programa Jim Carrey ve Chris Rock ünlüler de konuk olacak.

Sozcu.com.tr

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Full House dizisiyle tanınan ve 65 yaşında hayatını kaybeden Bob Saget’in yaşamını anlatan özel bir program Netflix’te yayınlanacak. Haziran ayında yayınlanması planlanan özel bölümde Jim Carrey, John Stamos, Chris Rock, John Mayer ve daha birçok ünlü isim de yer alacak.

How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterinin yaşlı halini canlandırdığı “anlatıcı” rolüyle son yıllarda ekranda olan Saget, 9 Ocak’ta Florida’daki bir otel odasında ölü bulunmuştu. Otopsi raporuna göre, 65 yaşındaki aktör kafasını bir yere çarptıktan sonra ölümcül bir beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

“KOMEDİ TUTKUM HAYATTA KALMAMA YARDIMCI OLUYOR”

Ölümünden kısa bir süre sonra, dostları, Comedy Store’da bir anma etkinliği düzenledi. Bu etkinliğin bir kısmı Netflix’te yayınlanacak özel anma programına da dahil edilecek.



Saget’in arkadaşı ve stand-up komedyeni Mike Binder, özel bölümü tanıtmak için “Dystopia Tonight With John Poveromo”ya konuk oldu ve Ocak ayındaki anma töreninin görüntülerini Netflix’te kullanma fikrini düşündüklerini açıkladı.

Binder, özel bölümün mayıs ayındaki “Netflix Is a Joke” isimli komedi festivalinde canlı olarak gösterileceğini ve bir sonraki ay da abonelere yayınlanacağını ekledi.

Bob Saget, ölmeden önceki son röportajında, komedi tutkusunun hayatta kalmasına yardımcı olduğunu açıklamıştı.

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