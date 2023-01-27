Ünlü aktör Jeremy Renner’ın kaza geçirme sebebi belli oldu

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken bir kaza geçiren ve uzun süre hastanede kalan ünlü aktör Jeremy Renner tedavisine evde devam etmek üzere taburcu olmuştu. Son yayınlanan raporla birlikte, aktörün geçirdiği kazaya dair yeni bilgiler açığa çıktı.

Sozcu.com.tr

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1 Ocak 2023’te kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ABD‘li oyuncu Jeremy Renner (52), tedavi sürecine evinde devam edeceği haberiyle hayranlarını sevindirmişti.

Hollywood yıldızının geçirdiği kazayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Nevada şerifinin olay raporuna göre, ünlü aktörün yeğeninin kamyonu karda mahsur kaldı. Ünlü oyuncu, kamyonu sokağa çektikten sonra, kar küreme makinesinin yeğenine doğru kaymaya başladığını gördü.

Kar temizleme aracının yeğenine çarpmasını durdurmaya veya yönünü değiştirmeye çalıştığında, el frenini çekmediği aracın altına çekildi ve ezildi.

Rapora göre, yeğeni, ilkyardım gelene kadar Renner’a yardım edebildi. Hastaneye kaldırılan aktör yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü ve birden fazla ameliyat geçirdi.

Instagram hesabından tedavi süreci hakkında paylaşım yapan aktör, kaza esnasında 30'dan fazla kemiğini kırdığını açıkladı.

Künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren Renner’ın yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.

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