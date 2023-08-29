Ünlü aktör Robert Downey Jr. 18 yıllık evliliğini böyle kutladı

"Iron Man" ve "Sherlock Holmes" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Robert Downey Jr., evlilik yıldönümünü kutlamak için özel fotoğraflar paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Pazar günü 58 yaşındaki ABD’li aktör Robert Downey Jr., 49 yaşındaki film yapımcısı eşi Susan Downey ile olan iki fotoğrafını paylaşarak 18. evlilik yıldönümlerini kutladı.

Çiftin 2005’teki düğününden alınan ilk fotoğrafta Downey, gelinlik giymiş ve elinde pembe ile beyaz çiçeklerden oluşan bir buket tutup aşağıya bakan eşinin yüzüne yüzünü yaklaştırmış bir halde görülebiliyor.



İkinci fotoğrafta da düğün fotoğraflarını yeniden canlandıran çiftten Downey, yine yüzünü Susan’ın yüzüne yaklaştırmış halde görülüyor ancak bu sefer kadın, beyaz bir tişört giyiyordu ve elinde bir demet sarı ayçiçeği tutuyordu.

Sıcak paylaşıma, sanatçı çiftin ünlü dostlarından ve hayranlarından da sayısız beğeni ve yorum geldi. Yorum ve emoji bırakan isimler arasında Paul Bettany, Jeremy Renner ve Skylar Gray göze çarptı.

Avri (8) ve Exton (11) isimli iki öz çocukları bulunan çiftin ayrıca Downey’in ilk eşi Deborah Falconer’den doğma 29 yaşında Indio isimli bir oğulları daha bulunuyor.

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