Ünlü aktris artık göbeğini saklamıyor

63 yaşındaki ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, yeni filminin setinde çekilen ve göbeği görülen bir kareyi paylaştı. Aktris, 11 yaşından beri göbeğini içine çektiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Ünlü aktris, rol aldığı “Everything All At Once” filminin setinde çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Zayıf ve ince görünmek için 11 yaşından beri içine çektiği göbeğini artık saklamadığını belirten Curtis, kendini çok daha özgür hissettiğini söyledi.

“SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ GİZLİYORUZ”

Çekimlerde karakterin göbekli görünmesi için protez kullanmayı reddeden ünlü oyuncu, paylaşımında şunları yazdı: “Dünyada bir şeyleri gizlemekle ilgili trilyonlarca dolarlık bir endüstri var. Kapatıcılar, vücut şekillendiriciler, dolgu maddeleri, kıyafetler, saç aksesuarları… Her şey, kim olduğumuz gerçeğinin gizlenmesi için. Setteki herkese talimatım şuydu: Hiçbir şeyin gizlenmemesini istiyorum” diyerek Hollywood endüstrisinin baskı altına aldığı insanlara ses oldu.

“Erkekler ve bedenim konusunda farkındalık kazanmaya başladığımdan bu yana, yani 11 yaşımdan beri karnımı içine çekiyordum. Gerçeği gizlemek için sıktığım her kasımı bırakmaya ve serbest bırakmaya özellikle karar verdim. Amacım buydu. Hiç bu kadar yaratıcı ve özgür hissetmemiştim” diye devam etti.

Ünlü oyuncunun paylaşımına hayranlarından çok fazla beğeni ve yorum geldi.

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