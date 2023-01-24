Ünlü aktris Cate Blanchett’ın son röportajı dalga konusu oldu

Dünyaca ünlü aktris Cate Blanchett'ın yeni filmi için verdiği bir röportajdaki halleri şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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İki Oscar ödüllü Avustralyalı aktris Cate Blanchett, yeni sinema filmi “Tár”ın tanıtım turlarında verdiği bir röportajda, rol arkadaşı Nina Hoss konuşurken 15 saniye boyunca “donup kaldı.”

Hoss’un konuşmasını dinlerken tam 15 saniye boyunca hareketsiz kalan ve gözünü bile bir kez kırpmayan Blanchett, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

“SONRAKİ DURAK, MUMYA MÜZESİ…”

Sosyal medya kullanıcıları, aktrisi “pilleri bitmiş bir robot” ile karşılaştırarak onun tuhaf davranışıyla dalga geçti.

Biri, “Videonun kısmen donmuş gibi olduğunu düşündüm. Gözünü bile kırpmıyor,” diye yorum yaparken bir başkası da, “Pil gücü düşük ve 15 saniye şarj etmek zorunda kaldı,” diye şaka yaptı. Üçüncü bir kişi de, “Sonraki durak Madame Tussauds.” diyerek ünlü mumya müzesine gönderme yaptı.

Bazıları Blanchett’ın hayal kurduğunu düşünürken diğerleri de aktrisin, Hoss’un söylediklerini “çok beğendiğini” öne sürdü.

Gösterime girmeye hazırlanan, Cate Blanchett’ın başrolünde oynadığı, Todd Field’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği “Tár”, bir Alman orkestrasının ilk kadın şefi olmak için çabalayan Lydia Tár’ı anlatıyor.

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