Ünlü aktris Judi Dench’e filmlerde asla rol alamayacağı söylenmiş

Oscar ödüllü usta aktris Judi Dench, kariyerinde yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.

Sozcu.com.tr

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87 yaşındaki İngiliz oyuncu Judi Dench, Sunday Times Magazine’e verdiği röportajda, kariyerinin başlarında bir film yönetmeninin kendisine “yanlış bir yüze” sahip olduğu için filmlerde asla yer alamayacağını söylediğini açıkladı.

Dench’e göre, ismini açıklamadığı yönetmen, “‘Asla film yapmayacaksın. Yüzün yanlış’ dedi. Ben de tamam dedim, zaten filmleri sevmiyorum. Tiyatroya geri dönmek istiyorum” diye düşündüğünü belirtti.

Aktris, o zamanlar sadece tiyatro çalışmalarıyla tanındığı için çalışmalarını beyaz perdede genişletmeye çalıştığını açıkladı.

Sert eleştirilere ve şüphelere rağmen, Dench, 1997’de “Mrs. Brown”daki Kraliçe Victoria rolüyle ilk başrolünü kaptığında filmdeki en büyük yıldızlardan biri oldu.

O zamandan beri aktris, 1998 yapımı “Shakespeare in Love” filmindeki Kraliçe I. Elizabeth rolündeki olağanüstü 8 dakikalık performansıyla Oscar ödülü kazandı.

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