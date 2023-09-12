Ünlü aktris Kate Winslet çıplak sahneleri hakkında cesur açıklamalarda bulundu

Oscar ödüllü aktris Kate Winslet, filmlerde çektiği çıplak sahneler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Lee Miller’ın İkinci Dünya Savaşı sırasında mankenlikten Vogue savaş muhabirliğine uzanan yolculuğunu anlatan filmin başrolünü ve yapımcılığını üstlenen ünlü oyuncu Kate Winslet, filmdeki çıplaklık içeren sahneler hakkında içini döktü.

Filmde Miller’ın bir grup arkadaşıyla üstsüz piknik yaptığı ünlü bir fotoğraf yeniden canlandırılırken Winslet da, kendine olan güveninin “muhtemelen en korkunç incelemelere ve yargılamalara maruz kalmasından kaynaklandığını” açıkladı.



“Titanic”te rol aldıktan kısa bir süre sonra ünlü olan Winslet, o filmdeki cesur sahneleriyle de dikkat çekmişti.

“Aslında, 20’li yaşlarımdayken ana akım medyanın zorbalığına maruz kaldığımı söyleyecek kadar ileri gidebilirim,” diyen Winslet, artık çıplak sahneleri çekerken kendini eleştirerek “değerli enerjisini” boşa harcamayacağını da duyurdu.

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