Ünlü aktris Kerry Washington’dan yeme bozukluğu itirafı

Afroamerikalı aktris Kerry Washington, verdiği son röportajında yaşadığı yeme bozukluğu sorununun kendisine intiharı düşündürdüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Perşembe günü televizyon programı “20/20“ye çıkan ünlü oyuncu Kerry Washington (46), yeme bozukluğu rahatsızlığının zirvesindeyken intihar etmeyi düşündüğünü ve “kendini yok etmeye çalıştığını” itiraf etti.

26 Eylül’de çıkan yeni anı kitabı “Thicker Than Water”dan da bir alıntı okuyan Washington, üniversiteye gittiğinde yemekle ve vücuduyla olan ilişkisinin “kendini istismar eden toksik bir döngü haline geldiğini” paylaştı.

“İstismarı kendime gerçekten zarar vermenin bir yolu olduğunu hissedebiliyordum. Çok acı çektiğim için burada olmayı istemeyecek olmak beni korkuttu.” diyen Washington, intiharı düşünüp düşünmediği sorulduğunda da “Evet, bunlar kendimi yok etmeye yönelik küçük küçük eylemlerdi.” diye ekledi.

Yıldız isim ayrıca durum kontrolden çıktığında yeme bozukluğuyla ilgili yardım amaçlı dua ettiğini ve dış dünyadaki “mükemmel” imajını korumakta zorlandığını da itiraf etti.

Washington, yeme bozukluğu konusunda şu anda çok daha iyi bir durumda olmasına rağmen hâlâ “kendini kontrol etmesi” gerektiğini söyledi. Oyuncu, “Hiçbir zaman yemekle ilgili sorunlarımın bittiğini söyleyemem, sadece artık çok farklı. Bu aşırı bir durum değil. İntihar düşüncesi yok, artık o noktada değilim.” dedi.

Açıklamalarının şöhret ya da ilgi amaçlı olmadığını söyleyen ünlü aktris, farkındalık yaratmak istediğini belirtti.

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