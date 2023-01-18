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Ünlü aktris Meryl Streep popüler dizinin yeni sezonuna dahil oldu

Dünyaca ünlü aktris Meryl Streep'in yeni dizi projesi belli oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:28 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ünlü aktris Meryl Streep popüler dizinin yeni sezonuna dahil oldu

Üç Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Meryl Streep, komedi-suç dizisi “Only Murders in the Building”in üçüncü sezonuna dahil oldu.

Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short’un yer aldığı dizinin yeni sezonuna dahil olacak Streep’in kaç bölümde yer alacağı henüz açıklanmazken müjdeli haber, Gomez’in sosyal medya paylaşımı aracılığıyla duyuruldu.

Selena Gomez’in paylaşımıyla Meryl Streep sürprizi ortaya çıktı…

Paul Rudd’un da dahil olduğu dizide, Martin de, Twitter hesabında siyah beyaz bir fotoğraf paylaşarak, “‘Only Murders in the Building’in 3. Sezon çekimleri başladı! Rüya kadro” diye yazdı.

Steve Martin’in Twitter paylaşımı… Meryl Streep, Steve Martin, Paul Rudd, Selena Gomez, Martin Short…

Streep’in dizideki rolüyle ilgili ayrıntılar şu anda belirsiz olsa da, bu onun 2019’da “Big Little Lies”ın 2. sezonuna dahil olmasından bu yana ilk dizisi olacak. Dizinin 3. sezon prömiyer tarihi ise henüz açıklanmadı.

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