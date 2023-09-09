Ünlü aktris Reese Witherspoon’dan arkadaşlık tavsiyesi

"Legally Blonde" filmiyle şöhrete kavuşan aktris Reese Witherspoon, yoğun çalışma temposunun arasında arkadaşlıklarını nasıl sürdürdüğü konusunda samimi açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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47 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, Boston’da katıldığı bir konferansta konuştu ve yakın çevresini nasıl geliştirdiğini anlattı.

40 yaşının bir dönüm noktası olduğunu dile getiren ABD’li aktris, “Eğer hayatıma bir şey katmıyorsan, defol git hayatımdan. Büyükannem insanların radyatör ya da kanalizasyon olduğunu söylerdi. Radyatörlere sadık kalın” açıklamasında bulundu.



Reddedilmeyle nasıl başa çıktığını anlatan Witherspoon, bu kavramla “çok gençken” tanıştığını itiraf etti. Güzel oyuncu, “Reddedilme hayatımın o kadar erken bir parçasıydı ki, uzun zaman önce diğer insanların benim hakkımdaki fikirlerinin beni ilgilendirmediğini öğrendim. Başkalarının sizin hakkınızdaki görüşleri önemli değil ve herkesin her zaman bir fikri olacaktır” diye devam etti.

Witherspoon, kendi şartlarına göre yaşamanın özgürleştirici olduğunu da ekledi: “Kimsenin ne düşündüğü gerçekten umurumda değil. Ben yine de işimi yapacağım. Kiminle istersem onunla çıkacağım, kimsenin sevmediği bir arkadaşımla takılacağım. Başkalarının fikirlerinin sizi ezdiği veya baskı altına aldığı hissini salıverdiğinizde özgürsünüz. Tamamen özgürsünüz,” şeklinde konuştu.

Ağustos ayında 12 yıldır evli olduğu Jim Toth’tan boşanan Witherspoon’un bu evlilikten Tennessee adında 10 yaşında bir oğlu var. Oyuncunun eski eşi Ryan Phillippe’ten de Ava (23), ve Deacon (19) isimli iki çocuğu bulunuyor.

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