Ünlü aktris Zendaya kariyeri ve özel yaşamına dair konuştu

"Örümcek Adam" ve "Euphoria" gibi yapımlarla tanınan aktris Zendaya, son yıllarda yükselişe geçen kariyerinin günlük hayatına nasıl yön verdiğini anlatıyor.

Sozcu.com.tr

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Elle dergisine verdiği yeni röportajda 26 yaşındaki ABD’li oyuncu Zendaya, profesyonel bir tenisçiyi canlandıracağı yeni filmi “Challengers”tan bahsetti.

Üç ay boyunca antrenman yapsa da, sette oyun becerileri konusunda çekingen hissettiğini itiraf eden aktris, “Kamera önünde tenis oynuyormuş gibi yapmak zorunda kaldıkça, daha çok korktum. Ve gerçek bir top bile kullanmıyordum. Sadece form ve ayak hareketlerini yapıyorum, vuruşumu doğru yapıyorum ve bunu sanki gerçek bir tenis maçındaymış gibi bir sürü insanın önünde yapıyorum ve çok korkuyorum.” şeklinde konuştu.

Kendisine yöneltilen dikkatlerin bir kısmı da “Örümcek Adam”daki rol arkadaşı Tom Holland ile olan sevgililik ilişkisi üzerine oldu.

Zendaya, “Hayatımın bazı bölümlerinin halka açık olacağını kabul ediyorum. Bir insan olup hayatımı yaşayamam ve istediğim kişiyi sevemem. Ama aynı zamanda paylaşmayı seçtiğim şeyler üzerinde de kontrol sahibiyim. Bu, barışı korumak ve her şeyin size ait olmasına izin vermekle ama aynı zamanda var olmaktan korkmamakla da ilgilidir. Saklanamazsınız. Bu da hiç eğlenceli değil. Artık her zamankinden daha fazla bu konuyla ilgileniyorum” dedi.

Luca Guadagnino’nun yönettiği “Challengers” filminin 2024 baharında sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

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