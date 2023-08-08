Ünlü çiftin evliliği bir süredir sallantıdaydı: Kötü haber geldi

Oscar ödüllü aktris Natalie Portman'ın, dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile sürdürdüğü evliliği bir süredir sallantıdaydı. Ünlü çiftten kötü haber geldi.

Sozcu.com.tr

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Sanatçı çift Natalie Portman ve eşi Benjamin Millepied’ın genç bir kadınla ilişkisi olduğu haberlerinin ardından yollarını ayırdıkları bildirildi.

Us Weekly pazartesi günü, 11 yıldır evli olan çiftin, Millepied’ın sadakatsiz olduğu iddialarının ardından ilişkilerini onarmaya çalışmalarına rağmen başaramadıklarını ve ayrıldıklarını iddia etti.



Ancak aktrise yakın bir kaynak da, DailyMail’e ayrılık haberlerinin sadece “söylenti” ve “spekülasyon” olduğunu ve kesin bir karar alınmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

42 yaşındaki Portman ile 11 yıldır evli olan 46 yaşındaki Millepied’ın 25 yaşındaki bir kadınla ilişkisi olduğu söyleniyor. Çiftin 12 ve 6 yaşlarında 2 çocukları bulunuyor.

Haziran ayında Portman ve Millepied’ın evliliği, Fransız dansçı ve koreografın, Camille Étienne adında bir iklim aktivisti olan genç kadınla ilişkisi olduğunu iddia eden Fransız yayını Voici’de yayınlanan bir makaleye konu oldu.

Ancak People, içeriden birinin Étienne ile iddia edilen ilişkinin “kısa ömürlü” olduğunu ve artık “bittiğini” iddia ettiğini bildirdi.

Portman, sadakatsizlik haberi çıktıktan kısa bir süre sonra alyansını takarken görüldü, ancak son gezilerde yüzüksüz görüldü.

İddialara göre, çift aralarındaki sorunları çözmeyi başardı. Bundan sonrasında da evliliği kurtarmak için ellerinden geleni yapmak için adımlar atıyorlardı.

People’a konuşan bir kaynak, “Çok büyük bir hata yaptığını biliyor ve Natalie’nin kendisini affetmesi ve ailesini bir arada tutması için elinden gelen her şeyi yapıyor.”

“Natalie inanılmaz derecede özel biri ve bunu medyada yaymaya hiç niyeti yok. En büyük önceliği çocuklarını ve onların mahremiyetini korumak.” dedi.



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