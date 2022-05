Ünlü dizinin ikilisi 60. yıl özel bölümü için yine bir arada

BBC, uzun süredir devam eden dizinin 60. yıl dönümünü kutlamak için David Tennant ve Catherine Tate'in Doctor Who'ya geri döneceğini duyurdu. İkili şu anda 2023'te yayınlanması planlanan sahneleri çekiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

David Tennant, 2005’ten 2010’a kadar Doctor Who’nun onuncu doktoru olarak rol alırken, Tate de Doktor’un arkadaşı Donna Noble’ı canlandırdı. Hayranların gözdesi Doktor, Doctor Who’nun 2013’teki 50. yıl dönümü özel bölümü olan “The Day of the Doctor” için geri getirmesiyle geçmişte yeniden ortaya çıkmıştı. Ve şimdi Tennant, on yıl sonra bir kez daha geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bu ayın başlarında BBC, Jodie Whittaker’ın yerine Doctor Who’nun 14. doktorunu Ncuti Gatwa’nın oynayacağını duyurmuştu. Gatwa, BBC’nin 100. yıl dönümüne uygun olarak bu yıl dizide ilk kez sahneye çıkacak. Tennant’ın dönüşüyle birlikte bölümde nasıl rol oynayacağı merakla bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Cara Delevingne yakın arkadaşı Selena Gomez'in dizisinde rol alacak