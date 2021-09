Sex and the City’nin sevilen oyuncusu öldü

Bir döneme damga vuran Sex and the City'nin yıldızı Willie Garson'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü dizi Sex and the City’de yetenek avcısı ve menajer Stanford Blatch karakterini canlandıran ünlü aktör Willie Garson, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Acı haberi Garson’un oğlu kamuoyuna duyurdu. Dizide Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw’un en yakın arkadaşlarından ve sırdaşlarından birini canlandıran Garson, Sex and the City’nin devamı niteliğindeki And Just Like That’te de yer alıyordu.

New Jersey doğumlu ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı. Sex and the City’nin yanı sıra 1980’lerde Cheers, LA Law gibi dizilerden yer alan Garson 1990’larda ise X-Files ve Friends gibi dizilerde yan roller üstlenmişti.

Garson’un Sex and the City’de rol arkadaşı olan ve Cyntiha Nixon karakterini canlandıran Miranda Hobbes da, “Biz hepimiz onu çok seviyorduk ve onunla çalışmaya bayılıyorduk. Sette ve gerçek hayatta bitmeyen bir eğlencesi vardı” ifadesini kullandı.

