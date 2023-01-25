Ünlü dizinin yaratıcısına taciz suçlaması

Bilim kurgu temalı animasyon dizisi "Rick and Morty"de ayrılık çanları çalıyor. Dizinin yaratıcılarından olan ve başrolleri seslendiren Justin Roiland dizi ekibinden çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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TV kanalı Adult Swim, altı sezondur devam eden bilim kurgu temalı animasyon dizisi “Rick and Morty”de, başrollerdeki Rick ve Morty karakterlerini seslendiren ve dizinin iki yaratıcı isminden biri olan Justin Roiland’la “aile içi şiddet” suçlamaları nedeniyle yollarını ayırdı.

İlk olarak Mayıs 2020’de adı açıklanmayan bir kadın tarafından yapılan bir suç duyurusuna göre, 42 yaşındaki Roiland’ın o zamanki partnerini, “kasıtlı ve yasa dışı bir şekilde bedensel yaraladığı” ve “kişisel özgürlüğünü yasa dışı bir şekilde ihlal ettiği” iddia ediliyor.

BİRDEN FAZLA KİŞİ SUÇLAMADA BULUNDU

Birkaç hafta önce, ilk olarak NBC News, Roiland aleyhindeki suçlamaları bildirdi ve bunu takiben, birçok kişi Roiland’ın kendilerine karşı cinsel açıdan uygunsuz davrandığını söyleyen kendi hikayelerini anlatmaya başladı. Roiland’ı suçlayan bir kişi de, kendisini 15 yaşından itibaren istismar ettiğini iddia etti. Roiland suçlamaları kabul etmezken avukatı da kendisinin “masum” olduğunu söyledi.

Bu suçlamalar üzerine Adult Swim, Roiland ile yollarını ayırdığını belirten bir açıklama yaptı ve dizinin yedinci sezonunun devam edeceğini belirtti.

Hollywood Reporter’a göre, şu anda Rick ve Morty rollerini seslendirecek yeni isimler aranıyor ve ortak yaratıcı Dan Harmon, dizinin tek sorumlusu olarak yönetimi devralacak ancak bununla birlikte Roiland yine de ortak yaratıcı olarak anılacak.

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