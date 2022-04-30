Ünlü dizinin yıldızı 48 yaşında yaşamını yitirdi

ABD'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ER'da rol alan Jossara Jinaro'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

15 sezon devam eden ER dizisinde rol alan ve GLAAD Ödülleri’ne 2006 yılında aday gösterilerek piyasada kendine yer edinen Jossara Jinaro’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

48 yaşındaki Jinaro’nun bir süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı. Açıklamayı Jinaro’nun eşi yaptı ER isimli dizinin yanı sıra Viva Vegas, Passions ve Judging Amy isimli dizilerde de rol alan Jinaro, Anne Hathaway, Stephen Baldwin, Michael Pena ve Maggie Gyllenhaal gibi isimlerle kamera karşısına geçmişti.

ER dizisinde Andrea Clemente karakterini canlandıran Jinaro’nun ölüm haberi sonrasında çok sayıda ünlü sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı.

İlginizi Çekebilir Johnny Depp-Amber Heard davasında kahkaha tufanı: Penis açıklaması olay oldu

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncuyu evinde çıngıraklı yılan ısırdı