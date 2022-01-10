Ünlü dizinin yıldızı Bob Saget otel odasında ölü bulundu

Bir döneme damga vuran Bizim Aile isimli dizide başrolü üstlenen ve kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ABD'li oyuncu Bob Saget, 65 yaşında yaşamını yitirdi.

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Türkiye’de de sevilerek izlenen ve bir döneme damga vuran Full House (Bizim Ev) dizisinde 3 çocuğunu kayınbiraderi ve en yakın arkadaşıyla tek başına büyüten baba Danny Tanner karakterini canlandırarak şöhrete kavuşan Bob Saget 65 yaşında yaşama veda etti.

Kariyerinde How I Met Your Mother dizisindeki dış ses olarak da dikkat çeken ünlü oyuncu ve komedyen Orlando’daki Ritz-Carlton Oteli’ndeki odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Saget’in henüz neden öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

ABD’de 80’lerde yayınlanan ve Türkiye’de de 90’lara damga vuran Bizim Aile ismiyle yayınlanan dizinin yıldızının otel odasında bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu kaydedildi. Orange County Şerifliği, Saget’in ölümünü doğruladı. İlk belirlemelere göre Saget’in ölümünün şüpheli ya da uyuşturucu sebepli olmadığı da kaydedildi.

Cumartesi gecesi Jacksonville’de stand-up gösterisi yapan Saget bir süredir turnedeydi. Ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim Saget’i sosyal medyada andı.

Jon Stewart, “En iyi ve en komikti” yorumunu yaparken komedyen Kathy Grffin, “Ondan daha iyi ve daha keskin zekası olan birini bulamazsınız. Şok oldum ve yıkıldım” dedi.

Ünlü oyuncu Whoopi Goldberg de, “Kocaman bir kalbi vardı” dedi.

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