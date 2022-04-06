İranlı ünlü yönetmene intihal suçlaması

Ünlü yönetmenin eski bir öğrencisi, Ferhadi'nin son filmi A Hero'nun ana fikrini, kendi belgeselinden çaldığını öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, eski öğrencisi tarafından yöneltilen intihal suçlaması nedeniyle ifade vermek üzere İran’da mahkemeye çağrıldı.

Yönetmenin eski öğrencisi Azade Masihzade, Ferhadi’nin son filmi A Hero’nun (Bir Kahraman) ana fikrini, 2018’de gösterime giren ‘All Winners All Losers’ adlı belgeselinden çaldığını öne sürüyor. Ferhadi'nin kendisine hikayenin haklarını ödeme olmadan teslim etmesi için zorla bir belge imzalattığını savunan Masihzade, yaptığı açıklamada “Mutlu değilim çünkü Ferhadi’ye bir usta olarak çok saygım vardı” dedi.

Ferhadi ise ödeyemediği borcu yüzünden hapishaneye düşen Rahim’in hikayesinin kendi fikri olduğunu söyleyerek iddiayı reddediyor ve karşı dava talebinde bulunuyor.

Asgar Ferhadi 2012 yılında ‘A Seperation’ (Bir Ayrılık), 2017 yılında da ‘The Salesman’ (Satıcı) filmleriyle Yabancı Dilde En İyi Film Oscarlarını kazanmıştı.