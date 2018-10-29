Ünlü isimler Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medyadan kutladı… İşte, mesajlar…

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Mert Fırat, Cumhuriyet mesajında “Bilimin yolundan ayrılmadan, sanatla beslenen, yaratıcı, yenilikçi, katılımcı, barış içinde yaşayacağımız aydınlık yarınlara” dedi. Yonca Lodi ise “Dünümüz, bugünümüz, yarınımız, tek doğrumuz Cumhuriyet’tir. Şanlı bayrağımızın gölgesinde, büyük Atamız’ın daimi yolunda nice 95 yıllara. Çok yaşa Cumhuriyet” ifadesini kullandı. Tolga Çevik ise Atatürk düşmanlarına ithafen, “Eşin benzerin yok Ulu Önder Atatürk. Sizi unutturabileceğini zannedenler de gitsin kumda oynasın” mesajını paylaştı. Haluk Levent ise “Üzülün! Dert edinin! Ama asla pes etmeyin! Sadece samimi şekilde sahip çıkın. Bu Cumhuriyet yıkılmaz” notuyla Cumhuriyeti kutladı.

İşte, ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımları…































































