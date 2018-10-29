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Ünlü isimler Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medyadan kutladı… İşte, mesajlar…
Ünlü isimler Cumhuriyet Bayramı’nı sosyal medyadan kutladı… İşte, mesajlar…
Ünlü isimler ve sanatçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlarla kutladılar.
Kültür Sanat 29 Ekim 2018 - 13:27

Mert Fırat, Cumhuriyet mesajında “Bilimin yolundan ayrılmadan, sanatla beslenen, yaratıcı, yenilikçi, katılımcı, barış içinde yaşayacağımız aydınlık yarınlara” dedi. Yonca Lodi ise “Dünümüz, bugünümüz, yarınımız, tek doğrumuz Cumhuriyet’tir. Şanlı bayrağımızın gölgesinde, büyük Atamız’ın daimi yolunda nice 95 yıllara. Çok yaşa Cumhuriyet” ifadesini kullandı. Tolga Çevik ise Atatürk düşmanlarına ithafen, “Eşin benzerin yok Ulu Önder Atatürk. Sizi unutturabileceğini zannedenler de gitsin kumda oynasın” mesajını paylaştı. Haluk Levent ise “Üzülün! Dert edinin! Ama asla pes etmeyin! Sadece samimi şekilde sahip çıkın. Bu Cumhuriyet yıkılmaz” notuyla Cumhuriyeti kutladı.

İşte, ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımları…

kubat
leyla-lydia
hakan-hatipoglu
bulent-emrah-parlak

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metin-uca
rasim-oztekin
ozgun
cagatay-ulusoy

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cem-yilmaz
burcu-gunes

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sumer-ezgu
nadide-sultan
evinc-eratalay
ozcan-deniz
sunay-akin

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fatma-turgut
haluk-levent
tolga-cevik

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sermiyan-midyat
yonca-lodi
mert-firat
mustafa-sandal
acin-ilicali

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atilla-tas
fazil-say
aysegul-aldinc

Son güncelleme: 16:19 - 29.10.2018

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