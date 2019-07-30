Ünlü isimler Saklıgöl’de buluşacak

Popçular arasında yaşanan polemiklerden sonra rapçiler arasında başlayan diss savaşları müzik dünyasında gerilimi arttırdı. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek Azmak Müzik Festivali’nde ise Rock, Rap ve Pop müziğin yıldızları aynı sahne yer alacak.

Güney Ege'nin incisi Marmaris Saklıgöl'de 30 – 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival kaliteli müzik ve sınırsız eğlencenin adresi olacak.3 günde 30 muhteşem sanatçının sahne alacağı Azmak Festivali'nde müzikseverler, her renk ve zevke hitap edecek müzisyenler ve müzik gruplarıyla festival coşkusunu sonuna dek yaşayacaklar. Edis, Haluk Levent, Kalben, Can Gox, Eypio, Nova Norda, Baba Zula, Gripin ve Eypio gibi müzik dünyasının en iyi yerli yıldızlar kadrosunun sahne alacağı festivalde katılımcılar kaliteli müziğe doyacak.

KAVGALI RAPÇİLER AZMAK FEST'TE KOZLARINI PAYLAŞACAK!

Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, ‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla diss attığı Ben Fero ile kozlarını Azmak Müzik Festivali'nde paylaşacak. Rap müziğin usta ismi Norm Ender'in ‘Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım’ sözleriyle hedef aldığı meslektaşı ‘Ben Fero'nun kavgası festivale şimdiden damga vuracak gibi görünüyor. Sert çıkışlarıyla sosyal medyada rap dünyasını ikiye bölen rapçiler, bir gün arayla sahne alacak. Norm Ender, ayrıca göndermede bulunduğu Khontkar ile de Azmak Fest'te karşılaşacak