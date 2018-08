Ünlü isimler tatilde vazgeçilmezlerini açıkladı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü sanatçılar bir yandan tatillerini geçirirken, bir yandan da yeni kitapları ve müzikleri keşfetmeyi sürdürüyor. İşte, ünlü isimlerin bu yaz okumayı planladıkları eserler, dinledikleri müzikler ve yanından ayırmadıkları eşyaları…

SİMGE SAĞIN

Tatilde ‘Tanrılar Okulu’nu okuyorum. Bu kitap bittikten sonra ise Homo Deus’un ‘Yarının Kısa Bir Tarihi’ni okuyacağım. Evrencan Gündüz’ün ‘Evrencan ve Uzaylılar’ ile yeni çıkan albümü ‘Mevsim Çiçekleri’ni, Kenan Doğulu’nun ‘Vay Be’ albümünü dinliyorum. Dinlemekten keyif aldığım diğer albümler ise; Mogli-Wanderer, Funk Wav Bounces Vol 1 – Calvin Harris / Rollin (feat. Future&Khalid), Tolerance Break – Nonself; Decorating Mind albümleri. Tatilde olmazsa olmazlarım; kulaklığım, yoga matım, kitaplarım, gözlüklerim ve şapkam.



ECE SEÇKİN

Bu yaz Joseph Murphy’nin ‘Bilinçaltının Gücü’ kitabını okuyorum. Simge Sağın'ın ‘Ben Bazen’ albümünü dinliyorum. Fuji üstten çıkmalı fotoğraf makinesi satın aldım ve herkesin fotoğrafını çekiyorum. Her çektiğim fotoğrafın çıkış halini sallayarak kurutuyorum. Çok eğlenceli.

GÖKHAN TÜRKMEN

Tatilde Robert Greenfield'in ‘Son Sultan, Ahmet Ertegün ve Rock'n Roll'un Yükselişi’ kitabını keyifle okuyorum. Cascadeur'un ‘Camera’ albümünü severek dinliyorum. Yazın kulaklık, şarj aleti, sırt çantası ve şapkamı yanımdan ayırmıyorum.

AZRA KOHEN

Bu sene tatilde okumak için beklettiğim kitaplar; Vaclav Smil'in ‘Should We Eat Meat? Evolution and Consequences of Carnivory’ eseri, Steven Pinker'ın, ‘The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined?’ kitabı ve Elizabeth Corbert'in ‘The Sixth Extinction. A Natural History’ kitapları. Bu sene özellikle keyif aldığım albümler Abel Korzeniowski’nin albümleri, Rachel Portman’ın ve Kina Grannis’in albümleri. Tatilde olmazsa olmazım ses geçirmez kulaklığım, şapkam ve bisikletim.

BURAK AKSAK

Ursula Le Guin'in ‘Dünyaya Orman Denir’ kitabı, Chuck Palahniuk'in ‘Yanık Diller’ kitabı ve Curzio Malaperte'nin ‘Can Pazarı’ bu yaz okuyacağım kitaplar arasında yer alıyor. Bu yaz dinlemekten en keyif aldığım albüm ise Kenan Doğulu'nun yeni çıkan albümü ‘Vay Be’. Tatilde yanımdan ayırmadıklarım; telefonum, kulaklığım, defterim ve kalemim.

BETÜL DEMİR

Bu sene tatilde biraz kendi içime döndüğüm için kişisel gelişim kitaplarımı yanıma aldım. Bu yaz okuyacağım kitaplardaki önceliklerim; Guy Finley'nin ‘Vazgeçebilmek’, Osho'nun yoga kitapları. Değişmez yol müziklerim var benim. Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ‘Adam’ şarkısını ve ve Evrencan Gündüz'ün şarkılarını dinlemekten büyük keyif alıyorum. Tatilde olmazsa olmazım; kulaklığım, günlüğüm, kitaplarım ve koruyucu kremim.

OĞUZHAN UĞUR

Bu yaz Burak Aksak'ın ‘Leyla ile Mecnun’ kitabını okuyorum. Bora Uzer’in ‘Benim Umurumda’ albümünü dinliyorum. Tatilde olmazsa olmazım yanımdan ayıramadığım; kulaklığım.

AYŞE TOLGA

Tatilde yanıma David Icke’nin ‘İnsanoğlu Ayağa Kalk’, Nilgün Bodur’un ‘Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim’, Hazal Yılmaz’ın ‘Anlam Arama’ ve Andres Pascual’ın ‘Ayı Kaplan’ kitaplarını yanıma aldım. Bu yaz kendime bir playlist oluşturdum. Mabel Matiz, Aga Zaryan , All Jarreou, Kalben, Ceylan Ertem albümleri bu yaz, en çok dinlediklerim arasında yer alıyor.



METİN HARA

Tatilde bana eşlik eden kitaplarım; David Jones'un ‘Who Cares Wins: Why Good Business is Better Business’ ve Sun Tzu'nun ‘Savaş Sanatı’ kitapları. Bu aralar Ludovico Einaudi'nin müzikleri bana ilham veriyor. Hem duyguları harekete geçiren hem de insanı dinginleştiren bir hali var. Zihnin pürüzleri olmadan duyguları hissedebilmek için Jbl flip 3 ve kulaklığım tatilde olmazsa olmazlarım arasında yer alıyor.

NİLGÜN BODUR

Tatilde, Elif Şafak'ın ‘Sanma ki Yalnızsın’, Paulo Coelho'nun ‘Hippi’ ve Francesc Miralles'in ‘Ikigai’ kitabını okuyacağım. Bir de kafamı dağıtmak ve yaşadığımız trajedilerde komedi görebilmemiz için karikatür kitapları satın aldım. ‘Rahat Adam Sami’, ‘Hunililer’ ve ‘Fırat’ serisi beni çok motive ediyor. Ben genelde müzik dinlemem. 80’ler ve 90'larda kaldım. O zamanları hem yerli hem de yabancı müzikte arıyorum. Müzik bana ilham vermiyor aslında. Ben genelde şiir dinlerim, YouTube'dan dinlediğim meditasyon kayıtları ile de rahatlarım. Tatilde olmazsa olmazlarım; telefonum, kulaklığım, uzaktan kumandalı tripodum ve yaşam sevincim.

BURCU GÜNEŞ

Sevgili arkadaşım Gökhan Çınar'ın ‘Geçecek Mi’ kitabını ilgiyle okudum, şifa niyetine. David Eagleman'ın ‘Beyin – Senin Hikayen’ adlı kitabını ise nörobilime merak duyan herkese tavsiye ediyorum. Sırada Behçet Necatigil çevirisiyle hazırlanmış Knut Hamsun'un ‘Açlık’ romanı var. Küçük Prens'i ve Richard Bach'in yazdığı Martı kitabını ve Jonathan'ı, Eckhart Tolle kitapları zaman zaman yeniden okuyarak oradaki öğretileri kendime hatırlatıyorum. Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da Ed Sheeran şarkıları kulaklarımı bayram ettiriyor. Fotoğraf çekmeye bayılıyorum. Son zamanlarda polaroid fotoğraflara merak saldım ve Instax'ımı yanımdan ayırmıyorum. Koruyucu kremim ve e-kitap okuyucum olmazsa olmazlarım arasında.