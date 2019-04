Ünlü isimler uyumadı! İşte, İstanbul’da seçimin açıklanmasını bekleyenler…

İstanbul’daki sonuçların açıklanmamasına sanatçılar da tepki gösterdi. Gece birçok isim sosyal medya hesabından ileti paylaşarak, sonuçları beklediğini ifade etti. Meltem Cumbul, “Uyumuyorum, bazen gözlerimi dinlendiriyorum o kadar” dedi. Hayko Cepkin de “Şşşşt bekliyoruz, uyumadık hadi gari. 1 saat daha” yazdı.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandığına yönelik haberlerin ardından oyuncu İlker Kaleli, “İstanbul’u dnliyorum gözlerim kapalı” dedi.



Sanatçı Güvenç Dağüstün, Anadolu Ajansı’nın sonuçları açıklamamasına şöyle tepki gösterdi: “Yahu bu Anadolu Ajansı'nda bir tane mi onurlu adam yok basıp istifayı ‘burada böyle böyle şeyler oluyor bu gece’ diyecek. Bas istifayı, açıkla, 24 saat geçmeden yeni işini ben bulucam.”

Selin Şekerci de gece attığı mesajda, seçimleri ima ederek, “Uyudun mu?” yazdı.



Birce Akalay da uyumayan ve Twitter’dan bunu belirten isimler arasındaydı. Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, Gabriel García Márquez’in Kırmızı Pazartesi romanına atıfta bulundu: “Tüm seçmenler şu an birşeyler döndüğünün, döndürülmesine niyetlenildiğinin nasıl da farkında. Kırmızı Pazartesi romanı gibi seçim günü yaşanıyor.”





Çağlar Çorumlu da sonuçları bekleyen isimler arasındaydı. Çorumlu, sonuçlar açıklanana kadar uyumayacağını söyledi.



Kerem Fırtına, AKP’nin İstanbul’a astığı pankartlara tepki gösterdi: “İstanbul’a pankartlar asılmış. Biz sonuç bekliyoruz. Umarım korkunç bir rezillik yaşamayız. Umarım. Dilerim.”