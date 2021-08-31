Ünlü isimlerden Ferhan Şensoy paylaşımları

Sağlık sorunları nedeniyle geçen haziran ayında anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, hayata veda etti. 70 yaşındaki duayen oyuncunun vefatı sonrası ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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İşte Ferhan Şensoy’un ardından sosyal medyada paylaşılanlar…

Oyuncu Melek Baykal: “Son dakika haberi düştü telefonuma ve çok kötüyüm şu anda. Çok üzgünüm… Rahatsız olduğunu biliyordum, dualar gönderdik ona ama kurtaramadık.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Tiyatromuzun duayeni Ferhan Şensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geleneksel tiyatronun yarınla güçlü bağını kurmuş çok değerli bir sanatçımızdı. Rahmet diliyorum.”

Oyuncu Nevra Serezli: “Çok üzgünüm, tam televizyonun karşısına geçtim ve alt yazı geçti. Nefret ediyorum ustalarımızı alt yazı olarak orada görmekten. Kendi eşimde de aynı şeyi hissetmiştim. Biz maalesef aynı sahneyi hiç paylaşamadık. Ferhan Şensoy geleceğin tiyatrosunda çok önemli bir yerde olacak. Ben yazmıyorum, yazamıyorum, proje üretmiyorum, yönetmiyorum sadece yazılı bir teksti oynamaya çalışıyorum. Ferhan, öyle değil. Yazıyor, yönetiyor, üretiyor… Bir bütün. Türk tiyatrosu gerçek bir değerini kaybetti.”

Oyuncu Perran Kutman: “Adam gibi adam… Yürekli adam… Ayaklarının üstünde duran bir adam… Çok güzel adamı kaybettik, çok üzüntülüyüm. Çok üzgünüm.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Tiyatro dünyamızın usta ismi Ferhan Şensoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Tiyatrocu Orhan Aydın: “Tiyatromuz canını, sevinçli aklını, ruhunu kaybetti ben ise yol arkadaşımı, can dostumu yitirdim. Toprağın çiçekler kokacak canım Ferhan Şensoy asla unutulmayacaksın.”

Oyuncu Bülent Emrah Parlak: “Hayatın en kötü günlerinden biri! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur usta Ferhan Şensoy’u kaybettik.”

Oyuncu Mert Fırat: “İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız, dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun. Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu daim olacak… #FerhanŞensoy.”

Oyuncu Hazal Kaya: “Ah ne büyük bir kayıp…Çok üzgünüm…Başımız sağolsun. #FerhanŞensoy”