Ünlü isimlerden, Filistin’e desteği yüzünden işinden olan Melissa Barrera’ya destek

Filistin'e desteği yüzünden Çığlık 7 filminden kovulan Melissa Barrera'ya birbirinden ünlü isimden destek geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail-Filistin arasındaki gerginlik gösteri dünyasına yansıdı. Birbirinden ünlü isimler bir süredir yaşanan çatışmalara tepkiler gösterirken işlerinden olmaya başladı. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon Filistin’e destek olunca, ajansı ünlü oyuncu ile yollarını ayırırken Bella Hadid’in de Dior ile anlaşmasının sonlanmasının nedeni olarak aynı durum gösterilmişti.

Bu hafta da Çığlık filminde yer alan Melissa Barrera’nın Filistin’i desteklediği paylaşımlardan sonra filmdeki rolüne son verildi. Hatta Barrera’nın filmden çıkarılması üzerine rol arkadaşı olan Wednesday yıldızı Jenna Ortega’nın da filmden çekildiği söylenmişti.

Barrera’ya başka ünlü isimlerden de destek geldi. Avrupa Parlamentosu milletvekili Mick Wallace, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Barrera’nın zulme uğramış Filistinliler hakkında konuşma cesareti gösterdiği için Spyglass’ın yeni filmi “Çığlık 7″deki rolünden kovulduğunu belirterek “İsrail lobisinin göz korkutma faaliyetleri rezalet” ifadesini kullandı.

Film eleştirmeni Zoe Rose Bryant da X üzerinden, “Ne Melissa Barrera ne de biz susturulacağız” açıklamasını yaptı.

Stranger Things dizisi oyuncularından Grace Van Dien ise sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı paylaşımda, Barrera’nın söz konusu filmde yer almayacağıyla ilgili bir makaleyi paylaşarak altına, “Hepimiz Spyglass filmlerini boykot ediyoruz, değil mi?” ifadesini kullandıktan sonra paylaşımını kaldırdı.

Ayrıca söz konusu filmde Barrera ile rol alması planlanan ancak filmden ayrılan Jenna Ortega da celebrities4palestine Instagram hesabının Barrera’nın işine son verilmesiyle ilgili yaptığı bir paylaşımı beğendi. (AA)

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