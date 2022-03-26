Ünlü isimlerden hayatını kaybeden müzisyene saygı duruşu

50 yaşında hayatını kaybeden Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in ardından çok sayıda müzisyen ve yıldız taziyelerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü davulcu ve vokalist Taylor Hawkins’in genç yaştaki zamansız ölümü müzik dünyasını yasa boğarken aralarında Miley Cyrus ve Travis Baker’ın da bulunduğu birçok ünlü isim de üzüntülerini dile getirdi.

Taylor Hawkins, grubun turnede olduğu Güney Amerika’da, Kolombiya’nın Bogota kentindeki bir otel odasında ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmazken Foo Fighters grubu da “zamansız kayıptan ötürü mahvolduklarını” belirtip ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

“BUNU YAZMAK YA DA SENİ TEKRAR GÖREMEMEK ÜZÜCÜ”

Ünlü pop şarkıcısı Miley Cryus, bir sonraki konserini Hawkins’e adayacağını Instagram’dan duyurdu. Davulcunun baterisinin başındaki siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Cryus, “Seni hep böyle hatırlayacağım… Yarınki şovum Taylor Hawkins’e adandı” dedi.

Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker da, sosyal medya hesabından hem Hawkins ve diğer Foo Fighters üyeleriyle bir arada olduğu eski bir fotoğrafı hem de tek başına Hawkins’i paylaşarak “Bu acıtıyor” yazdı.

Barker, ayrıca, “Sözlerim yok. Bunu yazmak ya da seni bir daha görememek üzücü. Benim bir punk rock grubunda yer aldığım ve senin Alanis’le çaldığın Laguna Beach günlerini asla unutmayacağım.”

“Gelip beni izledikten sonra ‘çocuk sen bir yıldız olacaksın’ demiştin. Ben de senin deli olduğunu düşünmüştüm ama bana çok umut ve kararlılık verdin.”

“Yıllar sonra Avustralya’da Blink-182 ve Foo Fighters ile birlikte gezdik ve birlikte olduğumuz uçuşların tuvaletinde sigara içtiğimiz ve her gece sahnenizi izlediğim güzel anılarım var. Seni özleyeceğim dostum demek yetmez. Ta ki bir dahaki sefere erkekler tuvaletinde davul ve sigara konuşana kadar… Huzur içinde yat” şeklinde yazdı.



Hayranları da Taylor Hawkins için sosyal medya üzerinden birçok taziye mesajı yayınlayarak üzüntülerini dile getirdiler.

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