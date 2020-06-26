Ünlü isimlerin ‘Homemade’ kısa film koleksiyonu izleyici ile buluştu

Dünyanın her yanından sinemacıların evde kaldıkları dönemde çektikleri kısa filmlerden oluşan 'Homemade' koleksiyonu izleyici ile buluştu. Koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak. Yapımcılığını The Apartment Pictures ile Fabula’nın üstlendiği HOMEMADE içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.

Dünyaca ünlü isimler, pandemi zamanı, karantinada oldukları dönemde, sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak kısa film çekti. Karantina sürecini farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğini gözler önüne seren ‘Homemade’ kısa film koleksiyonu, bu hafta Netflix’te yayına girdi. Koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak. Yapımcılığını The Apartment Pictures ile Fabula'nın üstlendiği HOMEMADE içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.

BAŞKALARININ HİKAYELERİNİ İZLEMEK…



Netflix Orijinal Filmler Direktörü Teresa Moneo: “Başkalarının hikayelerini izlemek, yürekleri ve zihinleri açarak hepimizin daha bağlantılı olduğunu hissettirebilir. Bu nedenle, bu benzeri görülmemiş zamanlarda farklı çizgilerden sinemacıların oluşturduğu böyle inanılmaz bir toplulukla çalışmaktan ve kişisel hikayelerini dünyada çapındaki üyelerimize sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İŞİNİ KAYBEDEN KAMERA ARKASI ÇALIŞANLARINA BAĞIŞ YAPILACAK

Diğer yandan Netflix'in Yardım Fonu, projeye katılan her sinemacıyı onurlandırmak amacıyla TV ve sinema sektöründeki işini kaybeden kamera arkası çalışanlarına ve oyunculara acil destek sağlayan üçüncü taraflara ve sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunacak.