Ünlü ismin oğlu transseksüel olduğunu açıkladı

Hollywood'un ünlü ismi Jamie Lee Curtis'in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu açıkladı.

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Halloween filmindeki Laurie Strode rolüyle tanınan ABD’li Jamie Lee Curtis’in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu açıkladı.

Şu anda 25 yaşında olan Ruby, geçen yıl ailesine kadın olmak istediğini açıkladı. İngiltere’nin meşhur magazin dergisi People’a konuşan Ruby, anne ve babasına “benim hakkımda bilmedikleri bir şeyi” söyleme ihtimalinin “korkutucu” olduğunu söyledi.

People dergisine konuşan Ruby, ailesine durumu yüz yüze söylemekten çekindiğini bu yüzden onlara mesaj attığını, ikisinin de kendisini hemen geri aradığını söyledi. Curtis, bunu duyduğu zaman çok duygusallaştığını ve gözyaşlarını tutamadığını da sözlerine ekledi.

Ruby’nin bu süreç boyunca her türlü desteği ailesinden gördüğü de belirtildi.

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