Ünlü K-pop grubu BTS geri dönüş tarihini açıkladı

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'nin geri dönüş sinyali vermesi sosyal medyayı hareketlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en popüler müzik gruplarından olan ve K-pop müzik akımının en dikkat çekici isimlerinden olan BTS, uzun bir aradan sonra geri dönüş sinyali vedi.

BTS tarafından paylaşılan videoda, grubun Las Vegas’ta 4 günlük bir konser serisi düzenleyeceği açıklandı. 10 Haziran’da başlayacak konserler ile ilgili 12 saniyelik bir video paylaşıldı.

BTS hayranları tarafından her yıl düzenlenen “BTS Festa” isimli festivale denk gelen etkinlik ayrıca BTS’nin kuruluşunun 9’uncu yılına da denk geliyor. Grup en son geçen yılın Temmuz ayında My Universe isimli şarkıyla hayranlarının karşısına çıkmıştı.

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