Ünlü karikatürist Turhan Selçuk, Sanat Kitabı ve Edebiyat Günleri ile yaşayacak

Ünlü karikatürist Turhan Selçuk, Sanat Kitabı ve Edebiyat Günleri ile yaşayacak

Ünlü karikatürist Turhan Selçuk, doğduğu Milas ilçesinde bir dizi etkinlik ile anılmaya devam ediyor. Turhan Selçuk Sanat Kitabı'nın yayınlayan Milas Belediyesi hemen ardından Sanat Edebiyat Günleri düzenleyerek ünlü karikatüristi anmaya ve yaşatmaya devam edecek.

Muğla'nın Milas ilçesinin CHP'li Belediyesi tarafından yayımlanan Turhan Selçuk Sanat Kitabı'nı yazar Halim Şafak Şanlıdağ hazırladı.

Kitap içeriğinde; ünlü karikatüristin sanatı üstüne geçmişte Yaşar Kemal, Cemal Süreya, Zeynep Oral, Ahmet Oktay, Semih Gümüş, Nazife Güngör, İlhan Selçuk ve Ruhan Selçuk'un yazdıkları ile Zeynep Oral'ın yaptığı bir görüşme, sanatçının fotoğrafları ve çizim örnekleri yer alıyor.

Milas Belediyesi, Milas doğumlu dünyaca ünlü karikatürist Turhan Selçuk'u düzenlediği “Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması”nın ardından şimdi de “Sanat Edebiyat Günleri” çerçevesinde düzenlediği sempozyum ile anmaya hazırlandığı açıklandı.

TURHAN SELÇUK SANAT EDEBİYAT GÜNLERİ İLE ANILACAK

Bu yıl 11.'si düzenlenecek Sanat Edebiyat Günleri Sempozyumu'nda Turhan Selçuk'un Sanatı ele alınacak. Eylül ayı içerisinde yapılması planlanan ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle 18-19 Aralık tarihleri arasına ertelenen sempozyumda Gazi Mehmet Emin Adanalı, Balca Arda, Metin Celâl, Zeki Coşkun, Gürsel Korat, Nazife Güngör, Ertuğrul Meşe, İzel Rozental ve Halim Şafak'ın bildirileri yer alacak.

Sempozyum süresince usta çizerin hayatına ve sanatına dair bilgilerin ele alınacağı kitap ise araştırmacı yazar Halim Şafak tarafından hazırlanarak ‘Turhan Selçuk'un Sanatı' adı altında yayımlandı.