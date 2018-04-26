Ünlü keman sanatçısı Yaşar Okyay vefat etti

Bülent Ersoy’dan Tarkan’a kadar birçok isme yıllardır sahnede eşlik eden keman sanatçısı Yaşar Okyay vefat etti.

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Verdiği ölüm haberleriyle tanınan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, çok sayıda ünlü isme eşlik eden keman sanatçısı Yaşar Okyay'ın vefat ettiğini duyurdu. Akay, “Türkiye'nin en önemli keman sanatçısı Yaşar Okyay abimizi, geçirdiği kalp krizi nedeni ile kaybettik. Bülent Ersoy'dan Tarkan'a kadar, hemen hemen tüm sanatçılara albümlerinde ve sahnelerinde eşlik eden değerli üstadımızın mekânı cennet olsun” dedi.

Türk müziğinin en önemli keman sanatçılarından gösterilen Yaşar Okyay, ünlü isimlere Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleşen çok sayıda konserde eşlik etti. Okyay, yaşayan en önemli keman virtüözlerinden birisi olarak gösteriliyordu.



