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Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay (68) yaşamını yitirdi. Tekay, "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun" ve "Yorgunum dostlarım" adlı şarkıların da arasında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atmıştı.

Güncellenme: 07:11, 14/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu. Emel Sayın, “Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI 

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay’ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında “Beraber yürüdük biz bu yollarda”, “Vurgun”, “Unuturum diye yorma kendini”, “Yorgunum” ve “Aradığın aşkı buldun mu” gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor. (DHA)

Türkiye
Yayınlanma Tarihi:06:45,