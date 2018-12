Ünlü kemancı Sarah Chang İstanbul’a geliyor

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sarah Chang'e bu performansında ünlü İngiliz piyanist Ashley Wass eşlik edecek. New York Times’ın “Yetenekleri o seviyede ki insan doğanın gizemlerine hayret ediyor” dediği Sarah Chang, günümüzün en büyük kemancılarından biri olarak kabul ediliyor. Henüz 8 yaşındayken New York Filarmoni eşliğindeki ilk konserini veren Chang, 20 yılı aşkın kariyerinde dünyanın önde gelen orkestraları, şefleri ve eşlikçileri ile birlikte sahne aldı. 2004 Olimpiyatları'nda New York'ta olimpiyat meşalesi ile koşma onuruna sahip olan Chang, aynı ay Hollywood Bowl'un Hall of Fame Ödülü'nü alan en genç kişi oldu. 2006’da Newsweek dergisinin “En Güçlü 20 Kadın” listesinde yer alan, 2008’de Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Yılın Genç Küresel Lideri” unvanı ile onurlandırılan sanatçı, 2011’den bu yana da ABD’nin Sanat Elçisi olarak görev yapıyor.

Sarah Chang, Brahms, Bruch, Tchaikovsky, Sibelius, Shostakovich ve Dvorák gibi önemli bestecilerin eserlerini içeren EMI Classics etiketli 20 albüm çıkardı. Sanatçının Brahms ve Bruch'un keman konçertolarını seslendirdiği son kaydı Gramophone dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 250 albüm kaydı olarak seçildi.

Sahnedeki şık, asil duruşu, mükemmel tekniği, görkemli, canlı, muhteşem güzellikteki tonu ve içten ama gerçekçi ifadesiyle Sarah Chang, yine muhteşem bir performans vaadediyor.

PROGRAM

Bela Bartok Romanian Folk Dances

Johannes Brahms Sonata No. 3 in D Minor

Ara

César Franck Sonata in A Major