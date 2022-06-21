Ünlü klavyeci Brett Tuggle 70 yaşında hayata gözlerini yumdu

Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı Brett Tuggle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Fleetwood Mac ve David Lee Roth Band gruplarının klavyecisi Brett Tuggle, kanser sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyen, 20 yıl boyunca Fleetwood Mac ile turneye çıktı ve David Lee Roth Band’in de kurucu üyelerinden biriydi. Tuggle, ayrıca Roth’un 1988’de “en iyi solo şarkısı” seçilen “Just Like Paradise”ı yazmasına yardım etti.

Daily Mail’in haberine göre, Tuggle, 50 yıllık kariyeri boyunca Rick Springfield, Jimmy Page, John Kay ve Steppenwolf, Styx’ten Tommy Shaw ve Mitch Ryder gibi çok çeşitli sanatçılarla çalışmıştı.

Arkadaşı Springfield, müzisyenle bir fotoğraf paylaşırken Twitter’da “Tatlı Brett Tuggle’ımız bu gece eve döndü. Tanrı onun güzel ruhunu korusun” diye yazdı.

Küçük yaşta piyano ve gitar çalmayı öğrenen yetenekli müzisyen, en kalıcı müzik bağını 1997 yılında Fleetwood Mac’in grup üyeleri Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie ve Stevie Nicks ile çalışmaya başladığında oluşturdu.

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