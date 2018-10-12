Ünlü koleksiyoner Gül Ergi, tüm varlığını Darüşşafaka’ya bağışladı

Şair, müzisyen ve koleksiyoner Sabahattin Ergi’nin kızı Gül Ergi, babasının izinden giderek, çocukluktan itibaren en büyük arzusu olan bağışı gerçekleştirdi. Tüm mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak, vasiyet bağışında bulunmuş oldu.

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Kökleri Tepedelenli Ali Paşa’ya uzanan bir aileden gelen Ergi ailesi adına, cemiyet hayatının ünlü ismi Gül Ergi, Darüşşafaka'nın vasiyet bağışçıları arasında aldı. Darüşşafaka için “Yaptığım yardımın gittiği yerden emin olduğum, kurum olarak çok güvendiğim bir yer” ifadelerini kullanan Ergi, şöyle dedi:

“Yapılan bağışlar, her zaman olduğu gibi ‘7 gün 24 saat’ yaşamlarını Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda sürdüren bine yakın babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerin başta eğitim olmak üzere gıda, barınma, giyim ve sağlık giderlerine harcanıyor. Gerçekten de tüketim kültürü içerisinde gereksiz yere yaptığımız sayısız harcama var. Belki de bizi iyi hissettirecek şey, 8’inci ayakkabımız değil, ihtiyacı olan birilerine yardım ediyor olma duygusudur.”

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu toplantısına konuk olan Ergi'ye Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş tarafından “Bağışçı Belgesi” takdim edildi.