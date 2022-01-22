Ünlü komedyen Louie Anderson hayatını kaybetti

ABD'li komedyen Louie Anderson, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Anderson, rol aldığı film ve diziler yanında Life With Louie isimli çizgi dizi ile de tüm dünyadan çocuk, yetişkin pek çok hayrana sahipti.

Sozcu.com.tr

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Komedyen Louie Anderson, 21 Ocak’ta Las Vegas’ta 68 yaşında hayatını kaybetti. Baskets’teki Christine Baskets rolüyle 2016’da Emmy kazandı ve ayrıca daha önce yardımcı oyuncu dalında da iki defa aday gösterildi.

Anderson’ın en çok bilinen yapımları arasında ise ortak yaratıcısı ve başrolü olduğu Life With Louie var. Anderson, şovu çocukluğuna dayandırdı ve ayrıca birkaç yıl boyunca Family Feud’a ev sahipliği yaptı.

Başrolünde Eddie Murphy’nin yer aldığı 1988 romantik komedi filmi Coming to America’nın, geçen yıl devam filminde de yer aldı.

FX programı Baskets’te Zach Galifianakis ve Martha Kelly ile birlikte rol aldı ve Big Bang Theory’nin spinoff’u Young Sheldon’da konuk oyuncu olarak rol aldı.

Anderson bir süredir kız kardeşlerinin desteğiyle kanserle mücadele ediyordu.

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